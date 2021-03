TV3 VIDEO | Vaktsineeritud telereporteri Sven Soiveri pere nakatus koroonaviirusega

"Saime lasteaiast teate, et laps on määratud karantiini, kuna tema sõimes on olnud üks koroonapositiivne. Kui teate saime, oli aga laps juba haigeks jäänud. Üks õhtu oli lapsel köh-köh, teine päev jäi ta päris raskelt haigeks – palavik. Õhtul jäi naine haigeks ja järgmisel päeval siis juba mina," räägib Soiver TV3 videos.

Enesetunne oli telemehel videopöördumise tegemise ajal enam-vähem hea, kuid tema sõnul kimbutavad erinevad sümptomid teda ja pereliikmeid hooti. "Meil on olnud kõik sümptomid, aga mitte kunagi korraga, vaid täiesti juhuslikult. Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus. Lõhna-maitset tunneme, aga see pidigi hiljem ära kaduma. Kaheaastasel tütrel on kõige tõsisem palavik olnud. Kuus tundi pole mitte midagi – laps on terve ja rõõmus. Korraga lööb palavik 39 ja laps ahmib õhku," kirjeldab ta. Koroonaviirus on kallal ka nende kahekuusel beebil, kellel on väike palavik ja uimasus.