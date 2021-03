Tele TV3 VIDEO | Sven Soiver paranes raskelt kulgenud koroonast: homme lähen tööle, kuid teen seal lõunauinakuid! Geidi Raud, Mondela Urbala , täna 11:53 Jaga: M

Sven Soiver Foto: Kuvatõmmis/TV3 video

"Olen terve! Olen nii terve, kui saab öelda selle olukorra kohta: väsimus on endiselt (jalad väsivad hästi kiiresti), lõunauinakuid teen koos lapsega 3-4 tundi, muidu lihtsalt ei jaksa," kirjeldab teleajakirjanik Sven Soiver videoblogis ja lisab, et mõne sümptomi puhul ei saa ta täpselt aru, kas tegu on koroonajääkide või isolatsiooniväsimusega.