TV3 VIDEO | Koroonaviirusega nakatunud Sven Soiveri seisund on läinud hullemaks: ilma toeta ei jaksa seista

Ta tõdeb, et möödunud reedel läks ta tervis nii halvaks, et pidi voodis pikali olema. "Eile ma ei teinud seda videot, sest ma ei suutnud end püsti ajada, täna olen olnud suurema osa ajast pikali," tõdeb Soiver.

"Kuuled neid inimesi, kes ütlevad, et on kergelt möödunud. Nüüd on käes seitsmes päev ning ma ei ole seda nägugi, et hakkaks mööda minema. Mõtted on hajevil ja kogu aeg on totaalne väsimus. Minul on perest vist kõige hullem. Mul on homme küll sünnipäev, aga ei juhtu ka midagi, kui see tähistamine vahele jääb," ütleb Soiver.

"No vot! Nüüd on koroona jõudnud ka meie perre ja me teame väga täpselt, kust see tuli," sõnas TV3 ajakirjanik Sven Soiver oma esimeses videos, et viirus jõudis nende koju põnni lasteaiast.

"Saime lasteaiast teate, et laps on määratud karantiini, kuna tema sõimes on olnud üks koroonapositiivne. Kui teate saime, oli aga laps juba haigeks jäänud. Üks õhtu oli lapsel köh-köh, teine päev jäi ta päris raskelt haigeks – palavik. Õhtul jäi naine haigeks ja järgmisel päeval siis juba mina," rääkis Soiver TV3 videos.

Enesetunne oli telemehel videopöördumise tegemise ajal enam-vähem hea, kuid tema sõnul kimbutavad erinevad sümptomid teda ja pereliikmeid hooti. "Meil on olnud kõik sümptomid, aga mitte kunagi korraga, vaid täiesti juhuslikult. Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus. Lõhna-maitset tunneme, aga see pidigi hiljem ära kaduma. Kaheaastasel tütrel on kõige tõsisem palavik olnud. Kuus tundi pole mitte midagi – laps on terve ja rõõmus. Korraga lööb palavik 39 ja laps ahmib õhku," kirjeldab ta. Koroonaviirus on kallal ka nende kahekuusel beebil, kellel on väike palavik ja uimasus.