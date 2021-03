Inimesed KARM VÄRK! Ka Meghan Markle kaebas saatejuht Piers Morgani peale Toimetas Katharina Toomemets , täna 12:51 Jaga: M

Harry ja Meghan Oprah' intervjuul Foto: HARPO PRODUCTIONS/Scanpix

The Sun kirjutab, et prints Harry abikaasa Meghan Markle esitas väidetavalt saatejuhi Piers Morgani vastu ametliku kaebuse. Mees kommenteeris eetris Meghan Markle'i skandaalset intervjuud ning ütles, et ei usu sõnagi sellest.