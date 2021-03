FÄNNID ELEVIL: Kylie Minogue on salaja abiellunud? 

Jutud Kylie ja Pauli pulmaplaanidest läksid lendu tänavu ning väidetavalt plaanivad nad abielluda naise kodumaal Austraalias, kuhu paarike eelmisel kuul ka reisis. Allikate sõnul võeti plaani tagasihoidlik pulm. "Kylie on alati öelnud, et kui abiellub, teeb ta seda oma kodulinnas Melbourne'is," rääkis allikas ajakirjale New Idea mõni aeg tagasi, kuid väöjaanne Woman's Day kirjutas, et pulmaplaanid on lumepallina hoopis ekstravagantsemaks kasvanud.

Kylie ja Paul on kohtamas käinud 2018. aastast ning nad on juba mõned kuud salaja kihlatud olnud - allika sõnul palus Paul Kylie kätt suurt teemanti kandva sõrmusega. Kuigi lauljatar ise rõõmusündmust kinnitanud pole, kinnitas Pauli kasuema Gloria seda Daily Maili intervjuus. "Kylie on väga kena ja mul on hea meel, et nad on kihlatud," sõnas naine ja lisas, et tal pole rohkem midagi öelda ja austab oma poega ning Kylie't väga.