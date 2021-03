Terviseamet sisuloojate koroonapeost: väga kahetsusväärne, et noored piirangutest kinni ei pidanud 

"Täna on nakkuse levik väga kõrge. Ohutusmeetmete ignoreerimise puhul on tagajärjena piirangute jätkumine aprilli lõpuni või isegi kauemaks. Kevadine stsenaarium ei pea korduma ja ühiskond saab sellel kevadel võtta möödunud aasta kogemuse kasutusele," räägib Pruudel.

Terviseamet soovitab kõiki ebavajalikke kontakte vältida. Peod ja muud tähtpäevade või ürituste tähistamised tasub praeguses olukorras ära jätta.

Instagrami postitatud videotelt ja piltidelt on näha, et ühes ruumis on koos väga palju inimesi, silma järgi hinnates üle 20. Nende hulgas on ka noored tuntud näod - "Rannamaja" osalised Silver Meier ja Seidi Voogre, lauljad Uudo Sepp ja Merilin Mälk, suusataja Kelly Sildaru ning tema treenerist kallim Mihkel Ustav.