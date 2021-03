Inimesed Merylin Nau ja Ron Nõmme suhe jooksis karile: tundsin, et see matab mind Mondela Urbala , täna 20:31 Jaga: M

Ron Nõmm ja Merylin Nau Foto: @roosiphotography

„Ma tundsin suurt survet ja see kihlus oli nii kiirustatud. Tundsin, et see matab mind,“ tunnistab Merylin Nau Õhtulehele, et tema ja Roni suhtest ei saanud asja.