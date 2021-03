Kuningakoda kommenteeris viimaks Meghani ja Harry pommintervjuud 

Buckinghami palee teatas teisipäeval, et täielik arusaam, kui keerulised on viimased aastad olnud Harry ja tema abikaasa Meghani jaoks, kurvastas tervet kuningaperet.

"Probleemid, mida tõstatati, eriti need, mis puudutavad rassismi, on äärmiselt muret tekitavad. Kuigi mõned mälestused võivad erineda, võetakse neid väga tõsiselt ja neid arutatakse perekonnas privaatselt," seisis Buckinghami palee teates.

Sussexi hertsoginna Meghan rääkis kõmulises intervjuus Oprah Winfreyle, et ta tundis end kuningaperes olles üksiku ja õnnetuna ning see viis teda isegi enesetapumõteteni. Lisaks olevat üks pereliige väljendanud "muret" nende veel sündimata lapse nahavärvi üle. Winfrey kinnitas hiljem, et Harry ütles talle eetriväliselt, et rassistlikku küsimust ei esitanud kuninganna Elizabeth ega prints Philip.