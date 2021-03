Kas Meghani ja Harry pommintervjuule järgneb karm karistus?  

Endine näitlejanna Meghan Markle (39) rääkis Oprah Winfrey usutluses, et kuningakoda jättis ta prints Harry (36) abikaasana abita, kui tal tekkisid Briti kõmulehtede uskumatult pahatahtlike ja valelike artiklite tõttu raseduse ajal depressioon ja enesetapumõtted. „Ma ei tahtnud enam elada,“ kinnitas ta. Ehkki prints Harry beebiootel naine oli kaotanud eluisu, ei lubatud talle psühhiaatrilist ravi – see kahjustanuks kuningakoja mainet. Ta tundis, et ei saa kuninglikult perelt mingit tuge. Laimavate artiklite puhul teda ei kaitstud – keegi ei tahtnud oma nahka turule tuua, sest kogu kuninglik pere kartvat Briti kõmulehti nagu tuld. Meghan pidi vaikima. Kui Oprah nõudis, kas hertsoginna oli vaikinud või vaigistatud, kinnitas too: „Mind vaigistati.“ Endine näitlejanna võrdles end Disney multifilmi väikese mereneitsiga, kes printsiga abiellumise eest peab loovutama oma hääle.