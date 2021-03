Inimesed HURRAA! „Naabrist parema“ võitjad Eero ja Mari-Anne said lõpuks oma kodu Toimetas Mondela Urbala , täna 18:04 Jaga: M

Eero ja Mari-Anne Foto: Martin Ahven

"Meil on oma kodu. Meil on tõesti oma kodu, mille üle me oleme nii tänulikud!" jagavad Eero ja Mari-Anne sotsiaalmeedias.