Inimesed Uued telekaksikud Alice ja Elyne Aaviksoo: õega koos tööd teha on kindlasti lihtsam Mondela Urbala , täna 17:10 Jaga: M

GALERII

Elyne ja Alice Aaviksoo Foto: TV3

„Kas mingi kriitikaga peab ka veel arvestama? Okei – nali! Tegelikult on ju selge, et nii palju, kui on inimesi, on ka arvamusi,” jutustab Elyne Aaviksoo (29), kes koos oma kaksikõe Alice Aaviksooga (29) hakkab peagi juhtima TV3 uut saadet „Kes teaks?”.