FOTO | Õnnitlused! Remo Savisaare foto metsisest valiti rohkem kui 5400 töö seast rahvusvahelise konkursi parimaks 

"Selle uhke kuke avastas mu sõber ning see lind oli männikus oma võimu näitamas juba veebruarikuu lõpus. Uhked poosid, naksutamine ja plumpsatused – see käib mängu juurde. Käisin seal metsist jälgimas oma 2-3 nädalat, kuni ühel päeval olid ilmastiku- ja valgusolud ideaalsed. Õhk oli karge ja sellel hetkel tuuletu. Jäädvustasin kukke vastu valgust, et püüda pildile ka võimas aurupahvakas."