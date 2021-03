Meedia: kuningakoda vaeb pommintervjuu järel järgmist sammu 

Endine näitlejanna Meghan Markle rääkis Oprah Winfrey usutluses, et kuningakoda jättis ta prints Harry abikaasana abita, kui tal tekkisid Briti kõmulehtede uskumatult õelate artiklite tõttu raseduse ajal depressioon ning enesetapumõtted. Ehkki prints Harry naine oli kaotanud eluisu, ei lubatud talle psühhiaatrilist ravi - see kahjustanuks kuningakoja mainet. Ta tundis, et ei saa kuninglikult perelt mingit abi. Laimavate artiklite puhul teda ei kaitstud - keegi ei tahtnud oma nahka turule tuua, sest kogu kuninglik pere kartvat Briti kõmulehti nagu tuld. Tagatipuks olevat keegi kuningliku pere liige muretsenud, kui tumeda nahaga Harry ja ema poolt afroameerika verd Meghani poeg võib sündida.

Kuid Harry tunneb enda sõnul isale ja tulevasele troonipärijale Williamile kaasa - ta väidab, et Meghan päästis ta lõksust, kuid nemad on selles jäädavalt: "Nad on lõksus. Nad ei saa lahkuda, ja ma tunnen neile väga kaasa."