Kaja Kallas intervjuus Inglise meediale: meeskolleegid soovitasid mul maskuliinsem olla

"Olen väga uhke, et mind on 2021. aastal naisena juhiks valitud ja et minu riigi jaoks on see okei. Asi pole minu soos, vaid edasiminekus," naerab Kallas. "Ma ei ütleks, et see on üllatav. Ootused on muutunud - enam ei ole oluline sugu, vaid inimese kompetentsus," sõnab ta.

Times nimetab Kaja Kallast kolme lapse emaks ning sinna hulka on loetud ka tema abikaasa Arvo Halliku kaks last. Esile tuuakse ka, et tihti kannab Kallas Eesti ajakirjade pildistamistel värvilisi kleite ja kõrgeid kingi ning mitte Kamala Harrise stiilis ülikondi või Angela Merkeli moodi lohvakaid jakke. Kallas ohkab, et tema riietusele pööratakse liialt tähelepanu. Euroopa parlamendis olles pidas ta blogi, kus kirjutas erinevatel olulistel teemadel, kuid naise sõnul keskenduti ikka sellele, mida ta selga paneb. "Ütlesin vahel, et räägime kõigepealt tõsistest teemadest minu blogis ja siis võime moest rääkida." Kord soovitasid kaks vanemat meeskolleegi Kajal kanda hoopis pükse, oma juuksed lühemaks lõigata ja rääkida madalama häälega. "See kõlas nagu, et ole maskuliinsem. Tundsin, et mul pole midagi viga, ma olen lihtsalt teisest soost," ütleb ta.