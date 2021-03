Oprah kinnitab, et kuninganna ja Philip ei muretsenud Archie nahavärvi pärast 

Meghan (39) väitis usutluses, et Buckinghami palee otsuse kohaselt jäi Archie printsi tiitlist ilma. Tavaliselt nii ei tehtavat. "Nad ei tahtnud, et ta printsiks saaks ... mis küll ei vastanud protokollile, ning talle ei antud ihukaitset." Endise näitlejanna kinnitusel olid kuninglikus peres ka "mured ja vestlused, kui tume tema nahk võib olla, kui ta kord sünnib.""

Sussexi hertsogipaar keeldus intervjuus ütlemast, milline kuningliku pere liige rassistliku hoiakuga oli. Oprah kinnitas intervjuujärgses usutluses Gayle Kingile, et Harry ei avaldanud selle isiku nime. "Aga ta tahtis, et ma teaksin ja võimalusel jagaksin seda infot, et tema vanaema ega vanaisa [Elizabeth II ja prints Philip] neis vestlustes ei osalenud."