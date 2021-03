Inimesed MIS KOROONA? Kelly Sildaru, Uudo Sepp, Seidi Voogre ja teised noored staarid panid mitmekümnekesi pidu. Katharina Toomemets, Mondela Urbala , täna 22:30 Jaga: M

PIDU KOROONA AJAL: Sotsiaalmeedias levisid kaadrid noorte staaride peost. Foto: Kuvatõmmis

Kuigi peaminister Kaja Kallas on korduvalt palunud, et koroonast tingitud kriisiolukorra tõttu üle kuue inimesega kogunemisi ei tehtaks, otsustasid Eesti noored artistid ja suunamudijad mitmekümnekesi koguneda, et „Eesti laulu“ finaalile kaasa elada. Instagrami postitatud pildid ja videod hakkasid sealt ükshaaval kaduma umbes 20 minutit pärast seda, kui Õhtuleht asjaosalistelt selle kohta päris.