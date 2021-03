Dave Benton: „Ma olen Sissi üle väga uhke!“ 

„Minu arvates oli Sissi esinemine silmapaistev ja väga lähedal täiuslikkusele,“ ütleb Benton. „Tal on juba oma väljakujunenud stiil laval ja see paistis ka silma kogu tema esitusest. Alates taustalauljatest kuni tehnilise teostuse ja visuaalse pooleni oli kõik suurepärane. Sissi esituses oli see kõik paigas. Nii et minu emotsioonid olid tema esinemist vaadates täiesti laes ja ma olin tema üle väga uhke!“