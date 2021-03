Tele VÕLAST VABAKS VÕI KA MITTE? Aprillis aegub 85 000 võlga. Jurist: võlgniku jaoks ei muutu tegelikult midagi, ta ei saa kohe puhast elu elama hakata Ohtuleht.ee , täna 21:00 Jaga: M

Jurist Kaire Sepper Foto: Kuvatõmmis/"Kuuuurija"

Aprillikuu algus, umbes, peaks suurele hulgale Eesti võlgnikele tooma teatava kergenduse, kui 85 000 kohtutäituri käes olevat võlga, mis on vanemad kui kümme aastat, korstnasse kirjutatakse. „Kuuuurijas“ selgitab jurist Kaire Sepper aga, et päris nii lihtne see asi pole, et saad võlast lahti ja oma varasid kohe taas käsutada – riik on otsuse taustal avalikkusele palju selgitamata jätnud.