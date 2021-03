Inimesed Heelia Sillamaa emadusest: naine, kes on just läbinud füüsiliselt ja vaimselt oma elu suurima muutuse, ei pea kaloreid lugedes jõusaali jooksma Mondela Urbala , täna 06:00 Jaga: M

ENNE JA PÄRAST: Heelia Sillamaa enne rasedust ning neli kuud pärast sünnitust. Foto: Erakogu

Pärast seda, kui Heelia Sillamaa jagas sotsiaalmeedias pilti oma praegusest kõhust, mattus ta konto soojade kirjade alla. „Sain ilma liialdamata üle 500 kirja Eesti naistelt, kes tänasid mind, et julgen end näidata ja sel teemal sõna võtta. See oli minu jaoks täielik šokk. Minulgi oli sotsiaalmeediast jäänud mulje, et pigem olen oma pontšiku kehaga erand, sest Instagramist vaatavad vastu vaid piitspeenikesed naised.“