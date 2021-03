TÜLI URNI PÄRAST: 41aastaselt surnud soome rokkarit pole ikka veel maetud  

Iltalehti teatel saadeti Laiho viimsele teele 28. jaanuaril Malmi kabelis ning seejärel kremeeriti sealsamas tema maised jäänused. Kuid urni pole ikka veel maetud. Iltalehti usutles legendaarse kitarristi õde Anna Laihot, kes süüdistab oma venna eksnaist leinava pere soovide ja palvete eiramises. Laiho ja Kimberly Goss olid ligi 20 aastat tagasi abielus vaid kaks aastat, kuid abielu jäi ametlikult lahutamata. Ehkki Laihol oli 2015. aastast uus austraallannast partner Kelli, on ametlik lesk Goss. Just tema avaldas hiljuti Instagramis rokkari surma põhjuse: alkoholist põhjustatud maksa- ja kõhunäärmekahjustused. Lisaks leiti muusiku organismist valuvaigisteid, opioide ja unerohtu.

"Meie perel on olnud tõeliselt raske," ütleb Anna Laiho. Tema sõnul tahtsid pereliikmed Alexi jaanuaris lähedaste ja sõprade seltsis maha matta. Ent Goss, keda Laiho pere pole 20 aastat näinud ning kel on juba uus mees, nõudnud kaht eri tseremooniat.

Viimaks jäi ta küll nõusse, et ärasaatmine toimub temata, kuid pärast matuseid said omaksed ootamatult teada, et Goss keelab neil urni maha matta. Hauaplats ja -kivi on valmis, kuid kadunuke ootab mahamatmist. "Urni ei anta kellelegi üle enne, kui oleme jõudnud kokkuleppele, kes Aleksi maha matab," seletab rokkari ainus õde. "See on olnud meie vanemate jaoks väga raske. Nad tahaksid oma surnud poja väärikalt hauda sängitada, aga Kimberly takistab. Ta tahab ise urni hauda lasta ja selle juures tseremoonia korraldada."