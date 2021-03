Meghan: „Kate ajas MIND nutma, mitte vastupidi!" 

Kuid Oprah' intervjuus väitis Meghan, et hoopis Catherine ajas ta enne pulmi nutma. Ta toonitas, et pulmaeelne periood oli pingeline ja Kate palus pärast vabandust ning kinkis talle lepituseks lilled. "Ma detailidesse ei lasku, sest Catherine palus vabandust." Meghanit šokeerib hoopis, et pool aastat hiljem ilmus see seik välja nõnda moonutatult.

Meghan on haavunud, et kõik kuningakojas teadsid, et tema pihta suunatud süüdistus oli alusetu. Ta lootis, et Catherine tahab tõde jalule seada, sest "ta on hea inimene". Kuid prints Harry naise kaitseks ei astunud avalikult keegi välja. Selliseid juhtumeid kogunes aja jooksul nii palju, et Meghan ütles intervjuu lõpus: "Kahetsen ainsana seda, et uskusin neid, kui nad ütlesid, et mind kaitstakse. Ja ma kahetsen selle uskumist, sest ma oli tõesti näinud, et seda [abi] ei tule." Meghan lisas: "Nüüd, kus me oleme teisel pool, pole me mitte üksnes ellu jäänud, vaid me õitseme."