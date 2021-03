Koroonapeoskandaali sattunud Ada ja Seidi ei juhi täna TV3 otsesaadet. Seidi Voogre: tean, et see oli vale ja vastutustundetu 

„TV3 teeb igaõhtust otsesaadet, täites kõiki rangeid ohutusnõudeid ega soovi seetõttu riskida saatejuhtidega, kelle käitumine on olnud hukkamõistu väärt,“ selgitas TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv.

Tänaõhtusteks saatejuhtideks on kaks salapärast ja väga tuntud naist, keda naistepäeva puhul asub üllatama strippar Marco.

Ta lisab, et kuigi peol ei olnud ühtegi lähikontaktset, siis on enda ja teiste südamerahuks kümme päeva isolatsioonis.

Ka Ada Nelke jagab Instagrami vahendusel, et saates nad täna ei osale. "Ma ei osale draama pärast, mis on hetkel käima läinud täiesti arusaadavatel põhjustel. Tahaksin isiklikult siinkohal öelda, et läbi põdenuna ma seda edasi ei kanna, aga võin jätta teistele mulje, et see on okei. Ei ole."

Ada tunnistab, et kuna on koroona läbi põdenud, siis on tõepoolest hakanud seda olukorda natuke lihtsamini võtma. "Mõtlen, et mind see enam ei puuduta, aga võib puudutada mu lähedasi. Vabandan ja täna kahjuks mind ei näe."