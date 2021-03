HÄBILUGU: kuninglikud kommentaatorid sarjasid Sussexite intervjuud seda nägemata 

The Guardiani teatel andsid neli kommentaatorit, sealhulgas Elizabeth II endine pressiesindaja Dickie Arbiter ning CNNi kuninglik kommentaator Victorie Arbiter, reedel intervjuu olematule uudistefirmale, mille olid loonud Youtube'i vembuvennad Josh Pieters ja Archie Manners. Tandem maksis kommenteerijatele raha ning lubas, et klipp jõuab eetrisse kohe peale Oprah pommintervjuud.

Ükski kommentaatoritest polnud selleks ajaks intervjuud näinud. Ometi väitis ajakirja Majesty peatoimetaja Ingrid Seward, et Meghani etteaste oli tema silmis näitemäng. "Minu silmis oli see näitlejanna, kes andis suurepärase etteaste - Meghan näitles algusest lõpuni."

Josh Pieters ja Archie Manners on oma vempude poolest kurikuulsad: neil õnnestus jätta ansambli Little Mix lauljatarile Perrie Edwardsile mulje, et too annab intervjuud Borati filmis osalemiseks, ning nad esitasid reality-tähe Gemma Collinsi Nobeli rahupreemia nominendiks.