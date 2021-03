Harry paljastas, et tulekul on tütar ning rohkem lapsi neil plaanis pole 

Prints Harry paljastas kahetunnise intervjuu teises pooles abikaasaga liitudes, et Meghan ootab nüüd tütart. "See on tüdruk," ütles ta rõõmust särades. Prints ütles, et oli uudis tütre saabumisest oli täitnud ta vaimustusega, kuid lisas siis: "Lihtsalt tänulik. Ükskõik milline laps, üks või kaks, olnuks imeline. Aga poiss ja siis tüdruk ... No mida üks hing veel tahta võib?" Harry andis mõista, et nad piirduvad kahe lapsega. "Nüüd on meie pere koos, meid on neli ja meie kaks koera."