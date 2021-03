Meghani südantlõhestav pihtimus elust Briti kuningakojas: „Ma ei tahtnud enam elada!“ 

39aastase Meghani olid enesetapu äärele viinud õelad artiklid Briti ajakirjanduses. "Ma lihtsalt ei tahtnud enam elada," tunnistas ta Oprah'le. "Ma ei näinud muud lahendust."

Prints Harry abikaasa heidab kuningakojale ette asjaolu, et ta jäeti kõmuajakirjanduse ees täiesti kaitseta ning tal ei lubatud ka psühhiaatri juurde minna - see heitnuks kuninglikule perele varju."Mõistsin, et see kõik juhtub üksnes seetõttu, et ma hingan."

Viiendaks raseduskuuks oli Meghan jõudnud enesetapu äärele. Ta nendib: kui ta poleks sellest viimaks Harryle rääkinud, oleks ta oma meeleheitliku teo täide viinud. "See oli väga selge ja tõeline ja hirmutav pidev mõte. Mäletan, kuidas Harry mind lihtsalt kaisus hoidis."