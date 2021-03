„PUUDUTA MIND“ | Roland Tokko: kui keegi ütleb sulle halvasti, siis ole õnnelik  

Õnnelikult saavutamine

Inimesed ütlevad tihti, et väga suure edu või heade tulemusteni jõudmiseks on vaja õnne. Aga õnn ja õnnelik olemine ei ole üks ja sama asi. Tihti arvatakse, et õnn on kokkusattumus või juhus. “Olen kuulnud, kuidas räägitakse edulugudest, kus inimene saab edukaks üleöö, sest tal oli õnne. Tegelikult tähendab see seda, et kohtusid ettevalmistus ja võimalus – see inimene oli ennast piisavalt ette valmistanud ning võimaluse avanedes võttis ta selle vastu. Sellega tuli õnn tema õuele,” kirjeldab Edu Akadeemia üks asutajatest Roland Tokko.