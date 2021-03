FOTOD JA VIDEO | MIS KOROONA? Kelly Sildaru, Uudo Sepp, Seidi Voogre ja teised noored staarid pidasid mitmekümnekesi pidu. Uudo: tegu oli suhteliselt väikese istumisega 

Kuigi peaminister Kaja Kallas on korduvalt palunud, et inimesed riigis valitseva, koroonast tingitud, kriisiolukorra tõttu üle kuue inimesega kogunemisi ei teeks, otsustasid Eesti noored artistid ja suunamudijad, nende hulgas Uudo Sepp ja Kelly Sildaru, mitmekümnekesi koguneda, et "Eesti laulu" finaalile kaasa elada. Instagrami postitatud pildid ja videod hakkasid ükshaaval kaduma umbes 20 minutit pärast seda, kui Õhtuleht asjaosalistelt selle kohta pärima hakkas.

Instagrami postitatud videotelt ja piltidelt on näha, et ühes ruumis on koos väga palju inimesi, silma järgi hinnates üle 20. Nende hulgas on ka noored tuntud näod - "Rannamaja" osalised Silver Meier ja Seidi Voogre, lauljad Uudo Sepp ja Merilin Mälk, suusataja Kelly Sildaru ning tema treenerist kallim Mihkel Ustav.