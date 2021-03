AASTA ILMA PAANIKATA | Priidu Null: kui minu meelelahutuskohta tabas tuumatalv, oli aeg Eestist lahkuda 

Ühe populaarsema meelelahutuskoha "Suveterrass" omanikud Priidu Null ja Merli Aron pakkisid kohvrid ja lahkusid kohe, kui mõistsid et Eestis läheb olukord ainult kriitilisemaks ja on oodata COVID-19 teist ja agressiivsemat lainet.

Olete populaarse meelelahutusasutuse pidajad? Kui valusalt on teid koroonalaine tabanud? Kas on tulnud peale musta masendust ja tunnet, et appi, kuidas me sellest august välja rabeleme?

Koroona tabas meie asutust, "Suveterrassi" juba kevadel ja siis sai ka selgeks, et peale suve tabab meid “tuumatalv”. Kuna teadsime, et see juhtub meie tegemistest sõltumata, ei olnud mõtet pead norgu lasta. Tegutsesime nii nagu olukord lubas ja tegime vajalikud otsused, et elu vaatamata eriolukorrale seisma ei jääks.

Kas palmi all saab koroona korraks peast pühkida? Kas üldse jälgite, mis Eestis toimub?