AASTA ILMA PAANIKATA | Sisuloojad Katri Kats ja Juhani: just risti vastupidi normidele tundubki see kõige õigem tegutsemine 

Maarjamaa ühed edukamad sisuloojad Katri Kats Palm ja Juhani Särglep pakkisid kohvrid kohe, kui said aru, et peale suht rahulikult kulgenud Eestimaa suve, on taas oodata COVID-19 teist ja agressiivsemat lainet.

Maailmaränduritest suunamudijad Juhani Särglep ja Katri Palm Foto: Juhani Sarglep

Kats ja Juhani, pühkisite Eesti pori jalgadelt ja põrutasite palmisaarele. Kust selline otsus ja julgus käituda just risti vastupidi normidele?

Meil on pigem alati ikka nii olnud, et just risti vastupidi normidele tundubki see kõige õigem tegutsemine.

Alles märtsis 2020 läksid asjad ka Bali saarel pingelisemaks ning piirid pandi lukku. Põrutasime viimasel hetkel Austraaliasse, kuhu jõudsime napilt viis tundi enne kui ka Austraalia lukku pandi. Sellele järgnes mitu nädalat karantiinis istumist.

2020 suveks jõudsime tagasi Eestisse. Siis oli pandeemia esimene laine, kuid räägiti juba ka teisest võimalikust lainest. Oktoobris saime info, et meil on siiski võimalik eriviisaga tagasi Balile saada. Ega me kaks korda ei mõelnud, sest kogu meie elu keerleb ikka palmide all. Mõeldud tehtud ja oktoobris 2020 olime tagasi oma lemmiksaarel ja super õnnelikud.