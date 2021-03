Inimesed „EESTI LAUL” | Teise koha pälvinud Sissi: "Võidul ja võidul on vahe – on isiklik võit ja siis see esimene koht." Mondela Urbala , täna 14:07 Jaga: M

Sissi Nylia Benita

„Me tegime just perega videokõne. Nad on nii õnnelikud. Kõigil on selline tunne, et võit tuli koju. Võidul ja võidul on vahe – on isiklik võit ja siis see esimene koht. Meie kõigi jaoks oli see isiklik võit,” rõõmustab „Eesti laulul” teise koha pälvinud lauljatar Sissi.