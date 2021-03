„Eesti laulu“ vaheklippide režissöör pahane: ühe stseeni lõpp lõigati julmalt ära. Karmel Killandi: olime sunnitud seda tegema 

"Võtsime sealt tõesti mõnikümmend sekundit maha. Me ei puutunud teksti ja võtsime lõpust maha vaid mõned ilmed, sest olime sunnitud seda tegema. Pigem laseme neli minutit eetrisse, kui jätame kõik üldse välja," selgitab Karmel. "Klipi sisu püsis arusaadavana, sest ta oli raamitud nii-öelda "Pealtnägija" sissejuhatuse ja lõpuga. Vahel me peame televisioonis neid otsuseid tegema. See pole kuidagi pahatahtlik ja midagi sellist ei maksa Arunil sealt otsida. Meil on nendega suurepärane koostöö, klipid on väga toredad, aga vahel on aeg olulisem," ütleb Killandi ja lisab, et nimetatud klipp kolis ETV2 ekraanile just nimelt ajapuuduse tõttu. "Suur osa läks ju eetrisse. Ärgu kunstiline meeskond end kudagi halvasti tundku."