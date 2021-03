Chrissy Teigen kaitseb Meghanit: „Nad viivad ta nurisünnituseni!“ 

Prints Harry ja Meghani interjuu Oprah Winfreyle jõuab USAs eetrisse täna, Suurbritannias homme. Veidi pärast seda, kui kahetunnine intervjuu teatavaks sai, kirjutas Briti leht The Times, et mitmed endised alluvad süüdistavad Meghanit tagakiusamises. Seepeale vastas Sussexi hertsogipaari esindaja, et tegu on laimuga. Ometi teatas Buckinghami palee erakordsest otsusest asuda Meghani käitumist uurima. Mitmed kriitikud on kuningakojale ette heitnud kahepalgelisust: Elizabeth II keskmise poja prints Andrew' pihta suunatud karmide seksisüüdistuste puhul samasugust juurdlust ei algatatud.