Saund KOGU TÕDE TULEMUSTEST: esiviisikut lahutas „Eesti laulu“ finaalis üks (!) punkt, noorte koperdamised andsid võidu vanameister Suvistele Viljar Voog , eile 23:59 Jaga: M

Superfinaalis suurepärase tulemuse teinud Sissi jäi finaali rahvahääletusel alles kaheksandaks! Foto: Stanislav Moškov

On aeg lõpetada „Eesti laulu“ hindamine läbi palade meloodilise tugevuse või artistide nootide tabamise – see pole mingi kultuurisündmus! Tegu on ju katsevõistlustega laulmise Euroopa lahtisteks meistrivõistlusteks ja spordis näitavad täit tõde vaid numbrid – kurb tõdemus on, et noored artistid jooksid finaalis lati alt läbi, mis kinkis Uku Suvistele võidu ja koha Eurovisionil!