Olavi Pihlamägi „Eesti laulu“ võitjast: minu ennustus täitus ja olen rõõmus, et Uku sai vabaks laval rippunud ahelatest 

„„Lucky One“ on ukulik ja eurolugu igal juhul. Järgmine nädal peaks olema kõik Eurovisionile pääsenud laulud teada. Väga tahaks näha, mis teistel riikidel pakkuda on, sest hetkel pole Uku lool analoogi,“ sõnab Olavi. Kõige rohkem meeldis talle, et Uku visuaal on muutunud palju julgemaks. „Vette hüppamine meenutab küll üle-eelmise aasta Eurovisioni võiduloo „Arcade“ muusikavideot, aga see pole tähtis.“