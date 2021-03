ÕL VIDEO | Õhtulehe lugejate lemmikud „Eesti laulu“ finaalis on Andrei Zevakin ja Pluuto: ühe asja pidime ikka ära võitma 

Pluuto ja Andrei said esikoha 1300 häälega, teiseks jäi Uku Suviste (Õhtulehe lugejate mullune lemmik) ning kolmandaks Suured Tüdrukud, kes said mõlemad alla 1000 hääle. Kokku anti 6100 häält.

Pluuto on „Eesti laulul“ uus tulija, kuid Zevakin see-eest juba suuri tegusid teinud. Ja teeb ka tänavu. Lisaks sellele, et ta ise on laval looga „Wingman“, on temaga koostöös sündinud ka Sissi ja Nika Marula laulud, seega on Zevakin poolfinaalis lausa kolme palaga.

Esmakordselt osales ta võistlusel aastal 2019, kus pääses kooslusega xtra basic & Emily J palaga „Hold me close“ finaali. Seal jäädi 12. kohale. Mullu sündis tema käe läbi Uudo Sepa lugu „I’m sorry. I messed up“, ka see pääses finaali, kuid jäi kümnendaks.

"Vaatasime, et teisel päeval olime kuuendal kohal ja mõtlesin, et ühe asja peame ikka ära võitma. Tegin kiire üleskutse Instagramis ja tund aega hiljem oli vaatasin, et olime juba esimsel kohal," räägib Andrei.