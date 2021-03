Infarktist napilt eluga pääsenud Anna Levandi: surmahirm ei ole suurim hirm 

"Olin hetk varem EMOsse jõudnud, sest korraga tundsin kodus, kuidas rinnus mitte enam ei pigista, vaid on tunne justkui oleks betoonlahmakas südamele kukkunud. Valu oli tohutu, süda peksles, jalad ja käed olid jääkülmad ja pisarad voolasid, aga loll sportlane ei karju ju!," tõdeb Levandi, et tal oli lihtsalt piinlik kisa teha.

"Õnneks tuli sanitaripoiss sisse ja tajus mu olemisest kohe, et mingi jama on. Seepeale viidi mind joonelt operatsioonile," räägib ta ja lisab, et koju jõudes ei oleks ta enam kuskile jõudnud.