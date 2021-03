Los Angeleses elavatele eestlastele aastapäeva peo korraldanud Renee Meriste sai selle eest tänukirja 

"Umbes 15 protsenti eestlasi elab väljaspool Eestit ja esindavad Eestit igal hetkel. Eestlasi on napilt üle ühe miljoni ja maailmas on ligi kaheksa miljardit inimest. Peame kokku hoidma nii Eestis, kui üle maailma, kui soovime säilitada Eesti identiteeti ka tulevastele põlvkondadele. See tänukiri on igale eestlasele maailmas," jagab Meriste oma tänulikkust sotsiaalmeedias.