SUUR GALERII | Laulu, tantsu, tralli ja tõsielusaateid! TV3 tähistab 25. sünnipäeva 

Lisaks on aastaid vaatajalemmikud olnud maailmakuulsad seriaalid „Vaprad ja ilusad“ ja „Kirgede torm“ ning palju suurepärast kodumaist teletoodangut: „M Klubi“, „V.E.R.I“, „Kired“, „Kartulid ja apelsinid“, „Silva“, argiõhtune legendaarne „Kodu keset linna“, alati oodatud „Kättemaksukontor“, särtsakas „Padjaklubi“ jpm, mis on tänu tuhandetele fännidele ülipopulaarsed.

TV3 huumorisaated on alati soojalt vastu võetud, eriliseks lemmikuks on saanud aastavahetuse pärl „Edekabel“.