Printsess Diana reeturlik kallim töötab nüüd aednikuna 

Endisel sõjaväelasel ja polomängijal tekkis prints Charlesi abikaasaga suhe 1980. aastatel, kui ta palgati Dianale ratsutamistunde andma. Romaan kestis viis aastat ning Diana tunnistas hiljem kurikuulsas "Panorama" intervjuus, et oli Jamesi tõsiselt armastanud. Aastaid ringlesid jutud, et punapäine Hewitt on Diana noorema poja prints Harry isa, kuid James ise kinnitab, et see pole nii.

Vahepeal osales Hewitt mitmes Briti tõsielusarjas, kuid Daily Maili teatel elab Diana kunagine armuke nüüd Exeteris koos oma eaka ema Shirleyga (92) ning teenib raha aednikutööga nende XVII sajandist pärit häärberi aias. Lehe andmeil on naabrid maruvihased, et James rikkus ära saja aasta vanuse jugapuu. Endine sõjaväelane kutsunud spetsialisti ning too lubanud puu kuningliku veiniklaasi kujuliseks kärpida, kuid see plaan olevat haledalt nurjunud.