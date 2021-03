Leonardo DiCaprio modellist eks ootab teiselt filmitähelt last 

Milline oli Toni esimene reaktsioon rasedusest teadasaamisel? "Mu esimene mõte oli vist "lõpuks ometi,"" paljastab modell, kes enda sõnul on väga elevil. "Kõige toredam asi raseduse juures on ärgata iga päev üles ja teada, et ma olen rase. See on väga õnnelik tunne. Puudutan oma kõhtu ja olen nii elevil, et mu pisike mu sees on."