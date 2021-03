HOIATAV JUHTUM: Children of Bodomi staari surma saanuks ära hoida 

"Selle harukordselt andeka ja kauni hinge kaotus on tragöödia, mis oli täiesti ennetatav," toonitab Kimberly. "Alexil võinuks ees seista veel nii palju edukaid aastaid. Kujutlege, kui vapustavat muusikat me kõik saaksime, kui ta oleks vaid abi vastu võtnud."

Kimberly manitseb kõiki alkoholi või muude meelemürkide sõltuvuses olijaid: "Palun otsige abi. Teid ei pea tabama samasugune saatus. Kui inimesed üritavad teid aidata, pidage meeles, et nad teevad seda armastuse ja mure pärast, nii et palun ärge tõugake neid eemale." Kimberly koputab sõltlastele südamele, et nad ei tohiks ümbritseda end inimestega, kes nende sõltuvust toidavad. "Olgu see hoiatav lugu: mitte keegi pole võitmatu.