Swedbanki juht Olavi Lepp: „Haigestumiste arv on mitu korda üles läinud, aga finantstervis püsib endiselt." Rainer Kerge , täna 21:00

GALERII

Foto: Martin Ahven

„Kui ma vaatan, mis toimub klientide kontodel, laenude tagastamistega ja laenunõudlustega, siis on olukord stabiilne ja isegi oluliselt-oluliselt-oluliselt parem, kui me ennustasime eelmise aasta märtsis ja aprillis,“ tõdeb Olavi Lepp, Swedbanki juhatuse esimees. „Praegu on aga väga ohtlik öelda, mis toimub kolme või kuue kuu pärast, sest meil on inimestena komme projitseerida viimast olukorda tulevikku. Võib-olla lähebki stabiilselt sama hästi edasi, võib-olla läheb paremaks, aga me peame olema valmis ka selleks, et finantskeskkond läheb halvemaks.“