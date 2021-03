Inimesed Värske dokfilm: kas Britney Spears on meeste võimu ohver? Triin Tael , täna 18:18 Jaga: M

GALERII

VIIMSE PIIRINI AETUD: Britney Spears 2007. aasta veebruaris videograafi autot tümitamas. Mõned kuud varem oli karile jooksnud abielu tema poegade isa Kevin Federline'iga. Pärast avalikku kokkuvarisemist kaotas lauljanna laste hooldusõiguse ning määrati oma isa eestkoste alla. Foto: Vida Press

Oled sa juba seksinud? Milliste meestega sa seksiksid? Need on tüüpilised küsimused, mida Britney Spearsi isa vanused intervjueerijad lapseohtu lauljatarile alailma esitasid. Britney oli õppinud kramplikult naeratama ja viisakalt vastama. Värske dokfilm uurib superstaari tõusu areenile, allakäiku meedia parastamise saatel ning iseseisvuse kaotamist. Kas Britney on naistevihkajaliku kultuuri ja kohtuvõimu ohver?