Grete paia OnlyFansis rahateenimisest: mulle on jäänud mulje, et see on odav enesemüümine

Lisaks muusikale tuli jutuks ka OnlyFansis endast erootilise sisu müümine. "Ma olen vist liiga konservatiivne," tunnistab Paia, et tal on sellega tegelevatest tüdrukutest kahju. "Ma ei taha kedagi judge'ida (hukka mõista - ingl. k)," ütleb ta ja tunnistab kohe, et pole kunagi OnlyFansis ringi vaadanud, kuid usub, et seal on kindlasti ka profiile, kus jagatakse endast elegantselt erootilist sisu. "Aga mulle on jäänud mulje, et see on odav enesemüümine. Kas tõesti muud varianti pole?" põrutab Paia.