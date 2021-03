Karmel Killandi „Eesti laulu“ meetmetest: koroona kiirtesti teevad eranditult kõik 

Killandi märgib, et täna, 5. märtsil hakkab kõikide inimeste testimine Saku suurhalllis, et kõik püsiksid terved ja finaal saaks toimuda – testi teevad eranditult kõik. "On olemas ka kiirtestid, mis annab võimaldavad eristada, kas keegi on nakatunud või mitte," sõnab Karmel ja lisab, et juhul, kui keegi on nakatunud, saadetakse ta koju.