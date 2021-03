Printsess Beatrice nimetab kasuemaks saamist suureks auks 

Elizabeth II keskmise poja prints Andrew tütar (32) rääkis ajalehele Evening Standard ülemaailmse raamatupäeva puhul, et lugemine on koroonapandeemia ajal tema elus tähtsal kohal olnud. Raamatute lugemine on tema ja Edo nelja-aastase poja Christopher Woolfi ehk Wolfie ühine tegevus. "Mul oli tänavu suur au kasuemaks saada ning mul on olnud erakordselt tore lugeda unejutuks oma kunagisi lemmiklugusid," kirjutas printsess Beatrice lehes.