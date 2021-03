Peaminister Kaja Kallas: nädalavahetusel võtan aega pere jaoks, et ma läbi ei põleks 

Ajal, mil koroonaviiruse leviku takistamiseks on valitsus kehtestanud mitmed piirangud, tunneb ka Kallas puudust asjades, millest iga inimene. „Sellest, et saaks sõpradega vabalt kohtuda, käia kontserdil, teatris, muuseumis või trennis ning siseruumis ei peaks maski kandma,“ ütleb ta.

Ka peaministri tööpäevad on keset koroonakriisi väga pikale veninud ja vabu puhkepäevi palju pole. „Praegu on karmid ajad. Kogu aeg tuleb jälgida sõnumeid ja tuleb ka kiiresti reageerida ning tegutseda,“ räägib Kallas. Samas on ta üritanud hoida nädalavahetused võimalikult vabad, et perega olla. „Selleks, et lihtsalt läbi ei põleks.“

Kui iga päev jälgitakse Kallase iga sammu ja alati peab esinduslik välja nägema, siis nädalavahetusel meeldib talle vabamalt võtta. „Siis meeldib mulle käia juuksed krunnis ja vabamalt, mis on päris mõnus. Naljakal kombel ütles ka poeg väiksena, et kui mul on juuksed krunnis, olen emme, kui jukused lahti, olen Kaja Kallas,“ räägib peaminister.