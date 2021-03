Kuningannale kingiti kriisiaja üleelamiseks kaks karvast sõbrakest 

94aastase monarhi abikaasa Philip on juba kolmandat nädalat haiglas - algul maadles Edinburghi hertsog infektsiooniga, kuid esmaspäeval viidi ta üle südamehaiglasse ning kolmapäeval tehti seal talle lõikus. Briti meedias on avaldatud arvamust, et koroonapiirangute tõttu ei külasta Tema Majesteet oma meest haiglas. Ainsa pereliikmena on Philipiga kohtunud tema vanim poeg, troonipärija prints Charles.