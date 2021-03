Insaider: Meghan süüdistas inetute lugude lekitamises just neid kuningliku pere liikmeid 

Prints Harrylt ja tema naiselt harukordselt avameelse intervjuu saanud Oprah Winfrey küsis hiljuti avaldatud treileris, mida Meghan arvab kuningliku pere reaktsioonist sellele, et ta nüüd suu puhtaks räägib. "Ma ei usu, et nad võiksid loota, et me püsime ikka veel vait, kui Firma mängib meie kohta valede kinnistamises aktiivset rolli," vastas printsi abikaasa. "Ja kui see tähendab millestki ilma jäämise riski ... eks me ole juba niigi paljust ilma jäänud. Väidetavalt kasutas Briti kuningliku pere kohta esmakordselt väljendit "Firma" Elizabeth II abikaasa prints Philip.

Keegi Buckinghami palee insaider väidab Daily Mailile, et Meghan ja Harry kahtlustasid kõlakate lekitamises prints Williami naist Catherine'i ja prints Charlesi teist abikaasat Camillat. Ühtlasi tundnud Sussexi paar, et "hallides ülilkondades mehed on seadnud sihiks nad hävitada".