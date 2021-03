PÄEVAHOROSKOOP: reede, 5. märts 

Sul on jõudu, et tegutseda, eesmärgini jõudes ootad aga tunnustust ja edutamist. Tööalane ambitsioonikus tõuseb. Leia sobiv projekt, mis annaks võimalusi eneseteostuseks.

Tänane Merkuuri ja Jupiteri ühendus avab infokanalid. Tasub otsida ja küsida just seda, mida sul teada vaja on – küllap jõuad vajaliku teabeni, sind aidatakse.

Vaja on kannatust, tagaplaanil püsimist, et oodata ära see aeg, mil saad jõuliselt esile tõusta. Sul tuleb arvestada sellega, et alati pole võimalik mängida esimest viiulit.